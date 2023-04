Rai: Filini (Fd'I), chiesta audizione rappresentanti lavoratori in Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'Ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai, "Fratelli d'Italia ha formalizzato la richiesta di audizione urgente dei sindacati dei lavoratori della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i quali, unitariamente, hanno proclamato lo stato di agitazione che, il prossimo 26 di maggio culminerà in uno sciopero generale. Le motivazioni che animano questa protesta sono gravi e molto articolate, riguardano pressoché tutti gli ambiti dell'Azienda e spaziano dalla situazione finanziaria al piano di ristrutturazione immobiliare sino al piano industriale ed alla valorizzazione di centri di produzione e sedi regionali". Lo dichiara, in una nota, Francesco Filini, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione di Vigilanza Rai, che aggiunge: "Riteniamo doveroso che la commissione inizi le sue attività effettuando una profonda ricognizione dello stato in cui versa la Rai, e che questa ricognizione debba partire proprio da coloro che del Servizio Pubblico televisivo, radiofonico e multimediale sono i primi artefici e custodi: i lavoratori". (Com)