Def: Bankitalia, governo prudente, con ulteriore consolidamento 2024-2026 più sicurezza su calo debito

- Il governo “ha scelto un orientamento nel complesso prudente, che consente comunque un graduale miglioramento della finanza pubblica nel breve-medio periodo”. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Sergio Nicoletti Altimari, nel corso dell’audizione presso le commissioni riunite di Senato e Camera, in merito all'attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento di economia e finanza 2023. “La pianificazione di un ulteriore lieve consolidamento nel triennio 2024-26 porrebbe in maggiore sicurezza il percorso di riduzione dell’incidenza del debito, gioverebbe alla percezione di solidità dei conti e avrebbe anche ripercussioni positive sul premio per il rischio sui titoli pubblici italiani. Agevolerebbe inoltre una valutazione positiva del Programma di stabilità italiano da parte della Commissione europea”, ha aggiunto Altimari. (Rin)