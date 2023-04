Montenegro-Svezia: premier Abazovic con ministro Esteri Billstroem, pieno sostegno da Stoccolma su percorso europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha il pieno sostegno della Svezia nel suo cammino verso l'Unione europea. Lo ha affermato il premier montenegrino Dritan Abazovic a margine del colloquio con il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem, in visita a Podgorica. Abazovic ha sottolineato che le relazioni tra i due Paesi sono "amichevoli" e ha ringraziato la Svezia per il sostegno nel cammino europeo del Montenegro. "Siamo grati ai nostri amici svedesi per tutti gli sforzi che intraprendono per migliorare la nostra prospettiva europea. Crediamo, nonostante le sfide, di essere sulla strada giusta", ha detto Abazovic. Billstroem, che ha visitato il Paese balcanico nell'ambito della presidenza svedese del Consiglio dell'Ue, ha ricordato che la Svezia "sta seguendo con particolare attenzione la situazione in Montenegro", e ha sottolineato l'importanza dell'intera regione dei Balcani occidentali per l'Ue. (Seb)