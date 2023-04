Ambiente: ministro Esteri Rwanda, cambiamento climatico è sfida cui serve soluzione globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico è una sfida globale, a cui occorre trovare una soluzione globale. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Rwanda, Vincent Biruta, intervenendo alla 12ma Africa Day International Conference a Brdo, in Slovenia. “In alcune parti del Paese stiamo vivendo situazioni disastrose a causa dei cambiamenti climatici. La malaria, un tempo limitata ad alcune zone, oggi è diffusa anche nelle aree montuose. Stiamo mettendo in atto politiche di resilienza climatica e abbiamo mobilitato risorse per mitigare il cambiamento climatico. Cerchiamo di innovare, ma non possiamo fronteggiare il cambiamento climatico da soli”, ha spiegato il ministro. “Se non lo affrontiamo insieme, subiremo insieme le sue conseguenze. Non possiamo sederci e aspettare che passi. È una sfida globale: se vogliamo ottenere risultati tangibili, dobbiamo lavorare insieme”. (Frt)