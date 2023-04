Yemen: 85 morti in una calca durante la distribuzione di elemosine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 85 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite stamattina a Sana'a, capitale dello Yemen, durante una distribuzione di elemosine in occasione del Ramadan. Lo hanno reso noto ufficiali Houti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità locali, centinaia di persone si erano radunate presso una scuola della capitale per ricevere elemosine di 5 mila rial yemeniti (circa otto dollari). Nella calca, almeno 85 persone hanno perso la vita e 322 sono rimaste ferite, ha riferito un funzionario di sicurezza, precisando che fra le vittime figurano anche donne e bambini. Il ministero dell'Interno controllato dagli Houti ha reso noto che i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e i responsabili dell'evento sono stati arrestati. Un video dell'incidente trasmesso dal canale televisivo "Al Masirah Tv" mostra un groviglio di corpi, con diverse persone che si sovrastano a vicenda per cercare di farsi strada. (Res)