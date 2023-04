Germania: oggi al Bundestag mozione su commissione inchiesta banca Warburg, coinvolto Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà discussa oggi al Bundestag in prima lettura la mozione con cui Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) chiedono di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul coinvolgimento della banca MM Warburg di Amburgo nello scandalo Cum-Ex. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, l'obiettivo è chiarire il ruolo avuto nella vicenda dal cancelliere Olaf Scholz, che della città-Stato fu sindaco e primo ministro dal 2011 al 2018. Principale gruppo di opposizione al parlamento federale, i popolari hanno già i numeri per approvare la loro stessa mozione, pari ad almeno il 25 per cento dei voti. I deputati di Cdu e Csu sono, infatti, 197 mentre la maggioranza richiesta è di 184. Il voto del Bundestag è previsto per maggio. I due partiti chiedono di chiarire se Scholz abbia esercitato influenza politica per favorire MM Warburg e se siano credibili i vuoti di memoria che ha invocato sul caso. Lo scandalo Cum-Ex è scoppiato nell'ottobre del 2017, quando l'inchiesta di un collettivo internazionale di giornalisti pubblicò una serie di documenti riservati. Dalle carte emerse che banche, studi legali, trader e commercialisti autori di vari Paesi attuarono una frode fiscale su scala globale. In Germania, è il più grande scandalo tributario della storia, con un danno per le casse dello Stato di almeno 31,8 miliardi di euro. Per l'Italia si tratta di 14,5 miliardi di euro, che aumentano a 150 miliardi di euro su scala mondiale. (segue) (Geb)