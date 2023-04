Germania: oggi al Bundestag mozione su commissione inchiesta banca Warburg, coinvolto Scholz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori coinvolti nella truffa compravano e vendevano tra loro ampi pacchetti di azioni molto rapidamente, così da aggirare l'imposta sulle plusvalenze che si paga sui dividendi. L'obiettivo era confondere il fisco, fino a fargli rimborsare la tassa. Inoltre, le banche confermavano allo Stato il pagamento dell'imposta, senza che fosse stato effettuato. Quando governava ad Amburgo, Scholz ha avuto contatti con Christian Olearius, compropietario di MM Warburg. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) aveva ammesso un colloquio, mentre ha taciuto altri tre incontri e una telefonata avvenuti nel 2016 e nel 2017, come risulta dai diari di Olearius visionati dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Nel 2016, quando la MM Warburg e Olearius erano già sotto inchiesta per lo scandalo Cum-Ex, Scholz ricevette il banchiere nel proprio ufficio di sindaco e primo ministro di Amburgo il 7 settembre. In quell'occasione, Olearius avrebbe illustrato la posizione legale della banca. Le autorità fiscali di Amburgo avevano già annunciato che avrebbero richiesto a MM Warburg la restituzione di 47 milioni di euro a causa della truffa. A un secondo incontro con Scholz, il 26 ottobre, Olearius consegnò al sindaco e primo ministro di Amburgo la bozza di una lettera per il fisco in cui negava tutte le accuse relative alla frode Cum-Ex. Il banchiere avvertiva, inoltre, che il risarcimento avrebbe messo a repentaglio l'esistenza stessa della MM Warburg, Meno di due settimane dopo, stando ai diari di Olearius, Scholz contattò telefonicamente il banchiere per comunicargli, senza ulteriori commenti, che avrebbe dovuto inviare la lettera al ministro delle Finanze di Amburgo, Peter Tschentscher. Tre giorni dopo, Olearius ricevette una comunicazione da parte delle autorità fiscali della città-Stato, contenente la rinuncia alla richiesta di risarcimento. (segue) (Geb)