Germania: oggi al Bundestag mozione su commissione inchiesta banca Warburg, coinvolto Scholz (3)

- Scholz aveva taciuto su questi tre contatti con Olearius quando, a marzo e luglio del 2020, da ministro delle Finanze venne ascoltato sullo scandalo Cum-Ex dalla commissione Finanze del Bundestag. Interpellato poi dalla “Sueddeutsche Zeitung”, Scholz ammise di aver incontrato il comproprietario della MM Warburg e di averlo contattato per telefono. Allora, il futuro cancelliere dichiarò che “di base, parla con tutti” e che “non ricordava concretamente” il contenuto delle conversazioni con Olearius. Allo stesso tempo, Scholz sottolineò di non aver fatto promesse o fornito valutazioni durante i colloqui con il comproprietario della MM Warburg. Inoltre, Scholz evidenziò di “non aver mai esercitato influenza su questioni tributarie” e di non aver mai discusso del caso MM Warburg né con Tschentscher, che nel frattempo gli è succeduto al governo di Amburgo, né con le autorità fiscali. Infine, Scholz dichiarò di non ricordarsi della lettera di Olearius, pur non potendo escludere di averla vista o ricevuta. Questa amnesia è risultata sospetta a molti, ma l'Ufficio delle imposte di Amburgo pare aver fatto chiarezza. Alla commissione d'inchiesta del parlamento della città-Stato sullo scandalo Cum-Ex, la responsabile per le grandi società ha, infatti, negato qualsiasi influenza di Scholz o di altri attori politici sul caso e ha dichiarato di non essere a conoscenza degli incontri tra il cancelliere e Olearius. Tuttavia, la commissione continua a indagare, mentre la procura di Amburgo ha respinto le accuse contro Scholz per uno suo possibile coinvolgimento nello scandalo Cum-Ex. Nel 2020, la MM Warburg ha definitivamente liquidato tutte le pendenze con il fisco di Amburgo, ma sta cercando di recuperare il risarcimento per via legale. Secondo Cdu e Csu, la commissione parlamentare d'inchiesta dovrebbe chiarire anche se tale azione della banca è legittima. (Geb)