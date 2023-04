Bangladesh: premier Hasina, Paese impegnato in negoziati commerciali con 11 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha intrapreso negoziati per l'adozione di accordi di libero scambio con 11 Paesi. Lo ha dichiarato la prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, in una intervista concessa al quotidiano "Nikkei", in vista di una visita ufficiale della premier in Giappone in programma la prossima settimana. La premier ha dichiarato che il Paese dell'Asia meridionale si sta avvicinando all'obiettivo di superare lo status di "Paese meno sviluppato": tagliato quel traguardo, Dacca si troverà "in una situazione molto diversa", dal momento che non potrà più contare sull'esenzione dalle tariffe alle esportazioni verso i Paesi sviluppati concessa dall'Onu alle economie meno sviluppate del pianeta. Il Bangladesh, che conta 170 milioni di abitanti, ha soddisfatto i requisiti per superare tale classificazione, e perderà i privilegi ad essa connessi nel 2026. "Per questa ragione dobbiamo prendere l'iniziativa", ha spiegato Hasina. "Vogliamo firmare questi accordi di libero scambio così da accrescere i nostri affari e il commercio. Attualmente siamo discutendo con 11 Paesi". (segue) (Git)