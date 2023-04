Bangladesh: premier Hasina, Paese impegnato in negoziati commerciali con 11 Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento il Bangladesh vanta alcuni accordi commerciali limitati con le economie avanzate, ma nessun accordo di libero scambio. La prima ministra non ha fatto i nomi dei Paesi coinvolti nei negoziati, che però - scrive "Nikkei" - dovrebbero includere India, Cina e Giappone. Tokyo e Dacca, in particolare, hanno intrapreso uno studio congiunto per un accordo di libero scambio alla fine dello scorso anno. L'imminente visita di Hasina in Giappone, la prima del capo del governo del Bangladesh da quattro anni a questa parte, avrà inizio martedì 25 aprile. Hasina incontrerà l'omologo Fumio Kishida, col quale dovrebbe concordare l'elevazione delle relazioni bilaterali al livello di "partenariato strategico globale". (Git)