Siria: due ufficiali delle Forze armate uccisi nel distretto meridionale di Quneitra

- Uomini armati non identificati hanno ucciso a colpi di arma da fuoco due ufficiali della 90 esima brigata delle Forze armate siriane e la persona che li trasportava, ieri, alla periferia del villaggio di Rasm al Qabuw, nel distretto di Quneitra, nel sud della Siria, in prossimità del confine con il Golan. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Meno di 24 ore prima, nello stesso governatorato di Quneitra, secondo Sohr, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno preso di mira le postazioni delle milizie filo-iraniane alla periferia di Saida, ma non ci sono notizie di morti o feriti. L’attacco, condotto dall’artiglieria, era una risposta alle attività delle milizie filo-iraniane, che dalla regione controllano i movimenti delle Idf. Ultimamente, inoltre, la regione a ridosso del confine tra Siria e Golan è stata teatro di attacchi da parte di uomini armati. Qualche giorno fa, nel villaggio di Ain al Tineh, uomini armati hanno ferito un cittadino accusato di collaborare con i servizi di sicurezza governativi. Il 16 aprile, invece, uomini armati avevano ucciso un ufficiale che dirigeva il distaccamento locale del servizio di intelligence militare, ferendo altri quattro uomini. L’attacco era stato condotto con mitragliatrici e lanciagranate. Secondo Sohr, l’ufficiale, originario di Idlib, aveva rapporti con la milizia del partito sciita libanese Hezbollah, ma era conosciuto anche per il contrabbando di stupefacenti verso la Giordania. (Res)