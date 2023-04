Usa: Ufo, governo monitora più di 650 casi potenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta monitorando più di 650 casi potenziali riguardanti i cosiddetti "fenomeni aerei non identificati", noti anche come Ufo. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" Sean Kirkpatrick, direttore dell'Ufficio per la risoluzione delle anomalie in tutti i domini, istituito dal dipartimento della Difesa lo scorso anno proprio per gestire l'analisi di questa tipologia di fenomeni. Il funzionario ha spiegato che il numero dei casi è quasi raddoppiato rispetto ai 350 menzionati da un rapporto d'intelligence desecretato all'inizio di quest'anno. "Di questi 650, abbiamo dato la priorità a circa la metà identificandoli come anomalie d'interesse, e ora dobbiamo passarli in rassegna per stabilire in quali casi disponiamo di dati effettivi", ha spiegato Kirkpatrick. Il funzionario ha anche mostrato alla "Cnn" i video relativi a due casi desecretati, uno risolto e l'altro irrisolto. Il secondo video mostra una piccola sfera ripresa lo scorso anno dalla videocamera di un drone d'attacco MQ-9 sui cieli del Medio Oriente. L'obiettivo segue la sfera mentre si muove in cielo, uscendo e rientrando nel campo visivo. Il funzionario ha spiegato che il caso è rimasto irrisolto, poiché non è stato possibile identificare la natura del fenomeno. (Was)