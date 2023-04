Corea del Sud: più di 10 mila licenziamenti nelle aziende statali nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende statali della Corea del Sud hanno effettuato in tutto più di 10mila tagli di personale tramite procedure di licenziamento volontario nel primo trimestre di quest'anno, e hanno ceduto attività per stringere la cinghia in una situazione di incertezza economica. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze coreano. Circa 290 imprese statali hanno effettuato in tutto 10.721 licenziamenti nell'arco del periodo gennaio-marzo, e ceduto proprietà per un valore combinato pari a 1.400 miliardi di won (circa un miliardo di dollari), pari al 20,6 per cento dell'obiettivo governativo di cessione di asset non necessari entro la fine dell'anno. (segue) (Git)