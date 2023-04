Ucraina: un bagliore nella notte nei cieli di Kiev, Nasa smentisce che fosse un suo satellite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un oggetto luminoso è apparso ieri sera nei cieli di Kiev, la capitale dell’Ucraina, facendo scattare il segnale di allerta aerea per il timore di un nuovo attacco russo. Il bagliore è stato visto da diversi testimoni oculari e tanti sono i video pubblicato sui social network che mostrano la luce provocata da quest’oggetto non identificato. Il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha scritto sul suo canale Telegram che non c'era bisogno di preoccuparsi di quest’oggetto “non identificato” in quanto legato a delle attività svolte dalle forze di difesa aerea. Tuttavia, successivamente, Yermak ha cancellato il messaggio e annunciato di essere in attesa di “informazioni da parte dell’aeronautica” e che, solo successivamente sarebbero stati forniti ulteriori dettagli. Alcuni media ucraini hanno associato l’apparizione dell’oggetto luminoso non identificato a un annuncio giunto il giorno prima dalla Nasa, l’Agenzia spaziale degli Stati Uniti, secondo cui si sarebbe potuta vedere la scia di un satellite bruciare nell’atmosfera. Dalla Nasa, tuttavia, hanno smentito che tale annuncio sia legato al bagliore visto nei cieli della capitale ucraina, spiegando che il satellite in questione risulta ancora in orbita. L'aeronautica ucraina ha ipotizzato che l’oggetto luminoso potrebbe essere stato un meteorite, smentendo, invece, l’ipotesi ritenuta inizialmente più plausibile, ovvero un attacco missilistico russo. (Kiu)