Trasporti: Rfi, deraglia treno merci, circolazione interrotta su linea Firenze-Bologna

- La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dell'uscita dai binari di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. Lo comunica Rfi. L'evento non ha provocato conseguenze per le persone, ma l'infrastruttura ha riportato importanti danni. Nell'interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali. (Rin)