Turismo: sondaggio, l'Italia prima tra mete preferita dai tedeschi per vacanze estive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è prima tra le mete preferite dei tedeschi per le vacanze estive. È quanto rivela un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Civey per il quotidiano “Berliner Morgenpost”, secondo cui il 13 per cento del campione visiterebbe “il Paese della pasta, della pizza e della dolce vita”. Segue la Spagna con l'11 per cento, mentre Francia e Austria riscuotono l'11 per cento delle preferenze. Per la Grecia il risultato è del 6 per cento. Chiudono la classifica Svizzera e Turchia, a pari merito al 2 per cento. Il 37 per cento degli intervistati visiterebbe un Paese diverso da quelli elencati. Con il 15 per cento, sono soprattutto i tedeschi tra i 30 e i 39 anni, nonché quelli con più di 65, a volersi recare in vacanza in Italia d'estate. Tra i minori di 30 anni, con il 14 per cento, la meta preferita è la Spagna, seguita da Italia e Grecia. In Germania occidentale, con il 15 per cento, l'Italia torna prima, mentre al 7 per cento è superata dalla Spagna in testa all'11 per cento nell'est del Paese. (Geb)