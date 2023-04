Germania: ministro Salute, legalizzazione cannabis accompagnata da prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legalizzazione della cannabis a uso ricreativo in Germania sarà accompagnata da una massiccia campagna di prevenzione contro la dipendenza. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. In particolare, l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha affermato: “Come governo federale, siamo assolutamente d'accordo sul fatto che sia necessario un drammatico rafforzamento della prevenzione delle dipendenze, soprattutto tra i bambini e dei giovani”. A tal fine, “la campagna sarà enorme”. Lauterbach ha continuato: “Spiegheremo, ad esempio, come bambini e giovani che iniziano a fumare erba (...) abbiano una probabilità molto inferiore di riuscire a diplomarsi. Studieranno meno spesso, spesso non saranno in grado di far fronte alla dipendenza”. Nei piani del governo tedesco, gli adulti dovrebbero poter possedere fino a 25 grammi di cannabis. Inoltre, verrebbe consentita la coltivazione in proprio di un massimo di tre piante. La vendita sarebbe autorizzata in dei “cannabis social club”, ma non in negozi specializzati come originariamente previsto. La Commissione europea si è, infatti, opposta all’apertura di tali esercizi commerciali. Per l’esecutivo tedesco, la legalizzazione della cannabis a uso ricreativo mira ad aumentare la protezione dei minori, combattere il mercato nero della droga e contrastare la criminalità. (Beb)