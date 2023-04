Germania: studio Bdi, importanza Cina per export potrebbe diminuire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importanza della Cina per le esportazioni della Germania potrebbe diminuire nei prossimi anni, con sempre più aziende tedesche che investono nella produzione nel Paese dell’Asia. È la conclusione a cui giunge uno studio della Federazione dell’industria tedesca (Bdi), che evidenzia come cresce la rivalità di sistema con la Cina. La seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti è diventata significativamente più importante come luogo di investimento e produzione per le aziende tedesche negli ultimi dieci anni. Tuttavia, “non vi è alcuna dipendenza” della Germania dagli investimenti diretti in Cina”. Secondo lo studio del Bdi, nel 2020 la Cina ha rappresentato poco meno del 7 per cento degli investimenti diretti tedeschi all'estero. Per l’Ue e il Regno Unito, la quota è del 34 per cento, per gli Usa del 27 per cento. (segue) (Geb)