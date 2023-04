Germania: studio Bdi, importanza Cina per export potrebbe diminuire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'analisi del Bdi, tra il 2017 e il 2021, profitti da sette a undici miliardi di euro sono tornati in Germania dagli investimenti in Cina. Rispetto all'Ue, il Paese continua quindi a svolgere un ruolo subordinato per l'economia tedesca. Da un punto di vista macroeconomico, i riflussi di profitti dalla Cina non hanno creato alcuna dipendenza critica per la Germania. Tuttavia, come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le condizioni quadro per le aziende tedesche sono cambiate in modo significativo sotto con Xi Jinping presidente della Cina. Secondo il Bdi, il Paese sta perseguendo l'obiettivo di politica economica a lungo termine di diventare la principale potenza industriale e tecnologica del mondo entro il 2049. Al riguardo, l’associazione degli industriali tedeschi evidenzia: “A tal fine, le dipendenze della Cina dalle tecnologie straniere e, in particolare, occidentali devono essere ridotte. Viceversa, l'economia globale dovrebbe diventare più dipendente dalla tecnologia e dal mercato di vendita cinese”. (segue) (Geb)