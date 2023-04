Germania: studio Bdi, importanza Cina per export potrebbe diminuire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere questo obiettivo, Pechino punta su acquisizioni mirate all'estero, innovazione più indipendente da parte delle aziende cinesi, aumento della produzione interna e ricerca e sviluppo da parte di aziende straniere in Cina. Per il Bdi, tutto ciò dovrebbe essere ottenuto attraverso un “mix di incentivi, requisiti di localizzazione e pressioni politiche”. A ogni modo, le esportazioni tedesche in Cina hanno forti effetti positivi sull’occupazione in Germania. Secondo un'analisi dell’Istituto dell’Economia tedesca di Colonia (Iw), nel 2018 circa il 2,7 per cento del valore aggiunto complessivo è il 2,4 per cento dell'occupazione in Germania dipendevano direttamente e indirettamente dall’export sul mercato cinese. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (Stba), nel 2022 la Cina è stata il partner commerciale più importante della Germania. Tuttavia, mentre il valore delle merci cinesi importate sul mercato tedesco è aumentato del 33,6 per cento su base annua a 191,1 miliardi di euro, quello delle esportazioni tedesche in Cina è cresciuto solo del 3 per cento circa a 106,8 miliardi di euro. Ciò ha portato a un deficit commerciale record di 84,3 miliardi di euro per la Germania. (Geb)