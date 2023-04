Migranti: Lollobrigida, contro di me macchina del fango

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, non crede di aver detto una cosa enorme: "Chi abbia voglia di farlo e non di creare il caos - spiega al "Corriere della Sera" -, può ascoltare almeno la parte del mio intervento che riguardava l'immigrazione". Il ministro ha parlato di sostituzione etnica, che per molti studiosi è un mito hitleriano e mussoliniano. "Nelle mie parole non c'era alcun riferimento a visioni ben lontane dalla mia formazione". Ha detto di aver sbagliato per ignoranza ma è difficile credere che un ministro del suo calibro non sappia nulla del piano Kalergi: "Non credo sia corretto definirmi ignorante perché fino a ieri non sapevo chi fosse il signor Kalergi. Ho letto molto nella vita, ma non perdo tempo con folli e complottisti a cui la sinistra dedica molta attenzione". "Stavo parlando in positivo di immigrazione legale - continua Lollobrigida - il cui primo nemico è quella illegale. Un concetto chiaro, per dire che l'indirizzo del governo è prendere atto di un drammatico decremento della natalità, che fa prevedere nei prossimi anni un abbattimento drammatico della nostra popolazione". L'Italia ha bisogno degli immigrati, lo dice anche il Def appena varato: "La mia locuzione voleva indicare un'alternativa. C'è chi pensa che, se facciamo meno figli, la strada sia avere un maggior numero di immigrati. A nostro avviso invece la prima scelta è costruire un sistema di welfare che crei le condizioni per chi vuole mettere al mondo i figli". (segue) (Res)