Migranti: Lollobrigida, contro di me macchina del fango (2)

- Il ministro ha però evocato, magari involontariamente, la teoria del complotto mondiale cara alle destre xenofobe e neonaziste, a stragisti e negazionisti della Shoah: "Cerchiamo di capirci. Nella mia vita ho preso distanze siderali da chi immagina complotti internazionali, e altre follie di questa natura. E ricordo alcuni esempi clamorosi di sostituzione, perpetrati dal fascismo in Alto Adige, da Stalin con la russificazione dell'Ucraina o da Putin in alcune aree del Donbass". Il tema dell'invasione dei migranti e della sostituzione etnica degli italiani fu rilanciato anche da Meloni e Salvini, ma allora non erano al governo. "Se siamo italiani e pensiamo che i nostri valori debbano essere tutelati - osserva il ministro - dobbiamo difenderli, con la nascita di bambini così fortunati da venire al mondo in Italia. Senza ostacolare l'integrazione, ma senza cancellare la nostra cultura a vantaggio di altre. Si può diventare italiani anche venendo qui, lavorando, apprezzando il nostro modello e giurando sulla Costituzione, pietra miliare che distingue i cittadini Italiani dal resto". (segue) (Res)