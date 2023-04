Migranti: Lollobrigida, contro di me macchina del fango (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è chi nei suoi argomenti avverte echi razzisti del Ventennio: "Io in Aula ho detto che quando uno indossa la maglia della nazionale vedo solo l'azzurro e non il colore della pelle. Definire gli italiani per il colore della pelle è un errore e chi non capisce la differenza tra etnia e razza è un folle. Io rispetto la musica o i piatti etnici a prescindere dal colore della pelle di chi suona o cucina". Per la segretaria del Pd Elly Schlein si tratta di 'parole disgustose da suprematista bianco'. "L'ultima volta che ho sentito parlare di suprematismo bianco - replica Lollobrigida - stavo guardando i Blues Brothers, uno dei miei film preferiti. E non ero dalla parte dei nazisti dell'Illinois. Non voglio nemmeno commentare insulti e aggressioni verbali. Ma ho dato mandato ai miei legali di querelare chi mi ha rivolto offese gravi, dandomi dell'hitleriano o paragonandomi a criminali nazisti", ha concluso il ministro dell'Agricoltura. (Res)