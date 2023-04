Brasile: inquadrato in video su tentato golpe 8 gennaio, si dimette ministro Dias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Gabinetto per la sicurezza istituzionale (Gsi) del Brasile, Gonçalves Dias, si è dimesso dall'incarico al termine di una riunione con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva. La decisione è stata assunta alcune ore dopo la diffusione da parte di "Cnn Brasil" di un video registrato dalle telecamere di videosorveglianza del palazzo presidenziale del Planalto lo scorso 8 gennaio. Nelle immagini il generale dell'esercito in congedo, è immortalato mentre circola nel palazzo nel corso dell'invasione da parte di sostenitori dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. In particolare, si vede Gonçalves salutare e stringere la mano ad alcuni vandali e mostrare loro l'uscita di sicurezza del terzo piano dell'edificio. (segue) (Brb)