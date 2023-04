Unicef: calo fiducia mondiale nei vaccini per l'infanzia durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia nell'efficacia e importanza dei vaccini per l'infanzia ha registrato un calo generalizzato a livello internazionale durante la pandemia di Covid-19, con crolli sino al 44 per cento in alcuni Paesi. E' quanto emerge da un nuovo rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), intitolato "Stato dell'infanzia mondiale 2023: vaccinazione per ogni bambino". L'Unicef ha riscontrato in particolare un calo della fiducia nei vaccini in 52 dei 55 Paesi esaminati: le sole eccezioni sono Cina, India e Messico, dove la fiducia nella vaccinazione dei bambini è rimasta invariata o ha registrato un incremento dopo l'inizio della pandemia. Di contro, la percezione nei confronti dei vaccini per l'infanzia ha registrato una contrazione di oltre un terzo in Corea del Sud, Giappone, Papua Nuova Guinea, Ghana e Senegal. I ricercatori dell'Unicef attribuiscono il calo di fiducia a diversi fattori, tra cui l'incertezza in merito alle risposte istituzionali alla pandemia, l'accesso a informazioni fuorvianti e un generale calo di fiducia nei confronti di esperti, autorità politiche e nel settore farmaceutico, che hanno contribuito all'aumento di un sentimento di esitazione nei confronti delle immunizzazioni. Il rapporto certifica comunque che la fiducia nei vaccini per l'infanzia resta generalmente elevata: in quasi la metà dei 55 Paesi interessati dallo studio, più dell'80 per cento degli intervistati riconosce l'importanza di vaccinare i bambini. (Was)