Giappone: entrate turismo torneranno a livelli pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha accolto 1,82 milioni di visitatori dall'estero nel mese di marzo, ponendo il Paese sulla buona strada per raggiungere e superare le entrate del turismo registrate prima della pandemia. Lo ha annunciato l'Organizzazione nazionale del turismo. Il dato è pari al 66 per cento delle entrate registrate dal Paese a marzo 2019, prima della pandemia di Covid-19, e un incremento del 23 per cento rispetto allo scorso febbraio. Per quest'anno il Paese prevede di accogliere complessivamente più di 20 milioni di turisti internazionali. Gli arrivi dagli Stati Uniti sono aumentati del 15 per cento rispetto a marzo 2019, a 203mila; quelli dal Vietnam del 12 per cento, a 53mila, e quelli dal Medio Oriente del 5 per cento a 12 mila. (segue) (Git)