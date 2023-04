Giappone: entrate turismo torneranno a livelli pre-pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I visitatori dalla Cina sono raddoppiati rispetto a febbraio a 75mila, dopo la revoca da parte del Giappone alle restrizioni aggiuntive per i visitatori in arrivo da quel Paese. All Nippon Airways ha aumentato il servizio da e per la Cina di 2,5 volte su base annua a marzo, mentre Japan Airlines ha visto raddoppiare in un mese il traffico da e quel Paese. I flussi turistici dalla Cina non si sono però ancora del tutto ripresi, a causa delle restrizioni ai viaggi di gruppo che permangono da parte cinese. La spesa pro-capite dei turisti internazionali, invece, ha giù superato i livelli pre-pandemia, grazie all'afflusso crescente di turisti ad alto reddito. (Git)