Filippine: Partito comunista conferma morte dei suoi leader, accusa militari di tortura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo le informazioni raccolte dal Comitato centrale, i Tiamzon hanno subito pesanti percosse per mano dei loro sequestratori. Rapporti interni citano testimoni che hanno visto come i volti e i corpi delle vittime fossero fracassati, apparente colpiti con oggetti duri", afferma la nota del Cpp. Assieme ai leader del partito, sono stati uccisi anche il segretario subregionale dell'Est, Visayas Joel Arceo, e membri del quartier generale centrale della guerriglia. I Tiamzon erano già stati arrestati dalle autorità filippine nel 2014, ma rilasciati dopo due anni per consentire loro di partecipare a colloqui di pace col governo filippino sotto l'amministrazione dell'ex presidente Rodrigo Duterte. Ripetute violazioni del cessate il fuoco da entrambe le parti ha fatto naufragare i negoziati, e nel 2020 i Tiamzon sono stati condannati per la presa in ostaggio di ufficiali militari nel 1988, condanna cui è seguita una vasta caccia all'uomo culminata nella loro uccisione. (Fim)