Iraq: scontri tra clan nel governatorato meridionale di Dhi Qar

- Violenti scontri in strada tra i clan Atab e Hatem sono esplosi ieri nel distretto di al Nasr, nel governatorato di Dhi Qar, nel sud dell’Iraq, dove le forze di sicurezza sono riuscite a recuperare il controllo della situazione solo in tarda serata. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Tutto è iniziato con l'uccisione del capo del clan Atab, Jamil Hatem al Atabi, e il ferimento di suo figlio in un attacco a colpi d’arma da fuoco contro la loro abitazione, compiuto probabilmente da membri dal clan rivale Hatem. Ne sono seguiti scontri tra i due clan, che il comando della polizia locale ha tentato di arginare inviando rinforzi. Dopo qualche ora, come riferisce il comandante della polizia, Makki al Khighani, gli agenti sono riusciti a ristabilire il loro controllo sui principali nodi del distretto di al Nasr, in particolare ponti e strade pubbliche, e su quelli vicini. Nessun mandato d’arresto è stato ancora spiccato e sono in corso indagini per stabilire le cause della disputa. (Irb)