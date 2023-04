Myanmar: la Corte Suprema considererà alcuni appelli di Aung San Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del Myanmar ha ammesso ieri alcuni degli appelli presentati dai difensori legali della consigliera di Stato deposta, Aung San Suu Kyi, condannata a 33 anni di reclusione per una serie di reati contestateli a seguito del golpe militare del primo febbraio 2021. Gli appelli chiedono una riduzione delle pene inflitte alla leader democratica 77enne per alcuni dei reati di cui è stata riconosciuta colpevole, inclusi quelli di frode elettorale e violazione della legge sui segreti di Stato. Un funzionario giudiziario anonimo citato dal quotidiano "Channel News Asia", ha precisato che la Corte Suprema non ha ancora fissato date per le udienze. Le condanne inflitte ad Aung San Suu Kyi dopo l'ascesa al potere della giunta militare birmana sono state denunciate da esperti indipendenti e dai suoi sostenitori come una forma di persecuzione e discredito politico teso a legittimare la presa del potere da parte delle forze armate. (segue) (Inn)