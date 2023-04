Italia-Cina: stampa Usa, governo potrebbe non rinnovare memorandum su Via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano potrebbe decidere di non rinnovare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Via della seta. Fonti anonime hanno riferito a “Bloomberg” che la prospettiva sarebbe stata ventilata da una delegazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha viaggiato a Taiwan nei giorni scorsi, per discutere un possibile rafforzamento della cooperazione tra Roma e Taipei nella produzione ed esportazione di semiconduttori. Durante i colloqui, secondo le fonti, i funzionari italiani avrebbero affermato che il governo potrebbe decidere di non rinnovare il memorandum d’intesa con la Cina, anche la deliberazione finale spetterà alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’Italia è l’unico Paese del G7 ad avere aderito al memorandum sulla Via della seta, ai tempi del governo Conte, nel 2019. (Was)