Usa: Corte suprema, pillola abortiva mifepristone rimarrà sul mercato almeno fino a venerdì

- La pillola abortiva mifepristone rimarrà disponibile sul mercato statunitense fino a venerdì 21 aprile. La decisione di Samuel Alito, giudice della Corte suprema, ha esteso la sospensione della sentenza precedentemente annunciata da un tribunale di grado inferiore, che entrando in vigore avrebbe limitato fortemente la possibilità di acquistare il farmaco, approvato dall’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) più di 20 anni fa. Il caso ha avuto inizio il 7 aprile scorso, quando il giudice texano Matthew Kacsmaryk ha emesso una sentenza che, se entrata in vigore, avrebbe bloccato l’approvazione della pillola da parte della Fda, oltre alle misure prese negli anni successivi per facilitare l’accesso al farmaco alle donne statunitensi. (Was)