Brasile: delitto Marielle Franco, tribunale concede alla famiglia accesso agli atti processuali (2)

- Lo scorso 22 febbraio il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha determinato l'apertura di un'indagine da parte della polizia federale per identificare i mandanti dell'omicidio. L'obiettivo dell'attività della Polizia federale è "ampliare la collaborazione federale" nelle investigazioni che sono coordinate per competenza dalla procura dello stato di Rio ed eseguite dalla polizia civile dello stato. "Credo molto nel lavoro della Polizia federale. Credo che ci siano linee di indagine molto importanti", affermava. "Non siamo interessati alla paternità dell'indagine. Abbiamo disposto l'azione della Pf sul caso solo per collaborare", concludeva Dino. (segue) (Brb)