Brasile: delitto Marielle Franco, tribunale concede alla famiglia accesso agli atti processuali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del suo insediamento, il ministro Dino aveva affermato che risalire all'identità e assicurare alla giustizia anche i mandanti dell'omicidio di Marielle Franco è una questione d'onore per lo stato brasiliano. "E' una questione d'onore che lo Stato brasiliano compia tutti gli sforzi possibili e opportuni, e la Polizia federale certamente lo farà, affinché questo crimine sia definitivamente svelato. Sappiamo chi ha ucciso Marielle ma non sappiamo chi sono i mandanti", affermava il ministro, sostenendo di aver già parlato della questione con la sorella di Marielle, Aniene, che si è insediata oggi come ministro dell'Uguaglianza razziale". (segue) (Brb)