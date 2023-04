Usa: indagini su Trump, repubblicani potranno ascoltare l’ex procuratore Mark Pomerantz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti potrà emettere un mandato di comparizione nei confronti dell’ex procuratore Mark Pomerantz, nel quadro delle indagini avviate dai repubblicani al Congresso in merito all’inchiesta del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, nei confronti di Donald Trump, che a loro dire sarebbe politicamente motivata. La sentenza della giudice distrettuale Mary Kay Vyskocil ha respinto una richiesta avanzata in precedenza dall’ufficio di Bragg per impedire la deposizione di Pomerantz in commissione. “Il mandato di comparizione è stato emesso sulla base di ragioni valide dal punto di vista legale, in virtù del diritto del Congresso di avviare e portare avanti indagini: stabilire se e su cosa il Congresso possa o non possa indagare non è compito del sistema giudiziario”, ha affermato la giudice in aula. (Was)