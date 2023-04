Usa: maggioranza repubblicana alla Camera presenta il suo piano di taglio della spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa ha presentato un disegno di legge per il drastico taglio della spesa federale, nell'ambito del teso confronto tra la Camera e la Casa Bianca riguardo l'estensione della deroga al tetto di indebitamento federale. Secondo il presidente repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, la proposta - battezzata "Limit, Save, Grow Act" - accoppierebbe un innalzamento del tetto del debito di 1.500 miliardi di dollari, o una deroga sino al 31 marzo 2024, a misure che secondo i conservatori consentirebbero di risparmiare circa 4.500 miliardi di dollari, anche tramite tagli a una serie di programmi fortemente voluti dall'amministrazione del presidente Joe Biden. La proposta prevede anche un intervento di contenimento della spesa discrezionale, riportandola ai livelli del 2022 e vincolandone la crescita annua all'un per cento nell'arco del prossimo decennio. Il disegno di legge prevede però una esplicita eccezione per una delle principali voci di spesa discrezionale dello Stato federale, quella relativa alla difesa. Il presidente Biden ha rifiutato di negoziare coi Repubblicani misure di contenimento della spesa, chiedendo l'approvazione di un aumento incondizionato del tetto di indebitamento federale. "Ora che abbiamo introdotto un piano chiaro per un aumento responsabile del tetto del debito, non hanno più scuse per rifiutare di negoziare", ha dichiarato McCarthy, che comunque non è ancora certo dell'approvazione del disegno di legge da parte della Camera. (Was)