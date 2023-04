© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro i termini riportati nel comunicato stampa diffuso dalla Compagnia il 17 aprile scorso, non è pervenuta alcuna proposta da parte di azionisti per la nomina a componente del Collegio Sindacale della Compagnia di candidata di genere femminile, ad integrazione delle liste già presentate". Lo comunica in una nota Assicurazioni Generali. (Com)