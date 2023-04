© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri incontra i nuclei familiari coinvolti nell'allagamento di sabato scorso.Roma, via Prati fiscali vecchia angolo via Patmo (ore 10:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora all'Ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, insieme ai vertici Ama, presentano agli amministratori dei territori la nuova organizzazione operativa dell'azienda declinata su base territoriale denominata "Ama di Municipio".Roma, Campidoglio (ore 16)- Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa all'anteprima della mostra "Vita dulcis. Paura e desiderio nell'Impero Romano" a cura di Francesco Vezzoli e Stephane Verger.Roma, Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194 (ore 18) (segue) (Rer)