- VARIE- Per festeggiare il 720mo anno dalla fondazione dell'università La Sapienza sarà svelato il monumento restaurato dedicato agli studenti caduti nella grande guerra e saranno premiati i giovani che si sono distinti per ricerca e meriti sportivi. Aula magna del Palazzo del Rettorato. A chiusura dell'evento svelamento del Monumento di Amleto Cataldi presso gli spazi esterni di Mineralogia e Scienze politiche in piazzale Aldo Moro 5 a Roma (ore 11)- Quarto appuntamento nell'ambito di "Libri al museo", un ciclo di presentazioni di volumi a tema storico-artistico.Roma, Musei Capitolini (ore 17:30)- Pomezia: il Movimento 5 stelle presenta la squadra per le elezioni amministrative di maggio con la candidata sindaco, Stefania Padula, e i candidati consiglieri.Pomezia, Hotel Enea in via del Mare 63 (ore 17:30) (segue) (Rer)