Brasile: governo pubblica bando per programma di assistenza sanitaria “Mais Medicos”

- Il governo del Brasile ha pubblicato un bando pubblico per assumere 6.252 tra medici e infermieri nell'ambito del programma di assistenza sanitaria destinato alle aree più remote del Paese denominato “Mais Medicos”. I posti sono distribuiti su 2.074 municipi, con particolare attenzione alle regioni della foresta amazzonica. Il programma, rivisto in alcune parti, era stato presentato ufficialmente il 20 marzo dal presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. "Negli ultimi anni, la salute in Brasile è stata gravemente attaccata. Con la menzogna e l'odio verso i più poveri. Quest'epoca è finita. Oggi riprendiamo il programma che ha contribuito a universalizzare la salute in Brasile ‘Mais Medicos’ per prendersi cura di chi ne ha più bisogno ovunque nel Paese", ha affermato Lula in questa occasione. (segue) (Brb)