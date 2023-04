Def: Corte conti, quadro prudente, da completare, decisive riforme e investimenti Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di un tale quadro - prosegue la Corte dei Conti - il Def 2023 non sembra offrire, in via di principio, indicazioni sulle scelte che dovrebbero accompagnare il processo delineato. Oltre al riferimento ai risparmi derivanti dalla spending review, non sono visibili elementi su come il governo intenda procedere per rimanere all'interno del quadro delle compatibilità di bilancio. Il compito viene, in certa misura, rinviato alla Nadef e alla legge di Bilancio, le quali si annunciano, pertanto, particolarmente impegnative. Sempre più centrale anche per il mantenimento del percorso delineato appare, quindi, la piena attuazione delle riforme e degli investimenti del Pnrr. Solo da esso, pur se rivisto e opportunamente ricalibrato, può venire, come messo in rilievo nel Piano nazionale di riforma, quell'impulso in grado di rendere compatibile l'attuazione degli interventi con il mantenimento del Paese su un percorso di stabilità e crescita. (Com)