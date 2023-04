Brasile: inquadrato in video su tentato golpe 8 gennaio, si dimette ministro Dias (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota stampa divulgata dall'ufficio stampa della presidenza si legge che "le violenze terroristiche avvenute l'8 gennaio contro le sedi dei tre poteri della Repubblica hanno raggiunto anche il governo appena insediato, per effetto della permanenza di persone dalla precedente amministrazione, tra cui il Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi), che sono state rimosse nel giorni successivi ai fatti". Senza citare Gonçalves, la nota riferisce che "il governo ha preso tutte le misure necessarie per indagare sull'episodio e tutti i soggetti coinvolti negli atti criminali dell'8 gennaio, civili o militari, che verranno individuati dalla Polizia federale e denunciati dalla procura". "L'orientamento del governo rimane lo stesso: non ci sarà impunità per chi è coinvolto negli atti criminali dell'8 gennaio", prosegue la nota. (segue) (Brb)