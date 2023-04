Ue: Commissione apre procedura d'infrazione contro Italia per ritardo nei pagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora e un parere motivato per non aver applicato correttamente le norme previste dalla Direttiva sui ritardi di pagamento. Secondo la Commissione, l'Italia non sta garantendo il rispetto della direttiva sui ritardi di pagamento nel settore sanitario della Regione Calabria. La legge italiana, secondo l'esecutivo Ue, costituisce una violazione della direttiva sui ritardi di pagamento per aver esteso il periodo di pagamento dei debiti delle autorità pubbliche oltre i limiti temporali stabiliti dalla direttiva. Pertanto, la Commissione ha deciso di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora. La Commissione europea ha inoltre deciso di inviare a Roma un parere motivato in seguito alla mancata inclusione del noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche nell'ambito delle indagini penali nella definizione di transazioni commerciali della normativa nazionale. Escludendo tali transazioni dal campo di applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento, le imprese interessate non possono beneficiare delle tutele previste dalla direttiva. L'Italia ha ora due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni presentate dalla Commissione. In caso contrario, l'esecutivo Ue potrebbe inviare un parere motivato a Roma e decidere di deferire il Paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea. (Beb)