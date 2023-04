© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi interviene alla Conferenza internazionale sulle biocittà promossa dall'European forest institute.Roma, Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 9:40)- L'assessore allo Sport, grandi eventi, turismo e moda Alessandro Onorato, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, l'amministratore delegato di Rcs sport Paolo Bellino, il direttore generale di Atac Alberto Zorzan, il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e l'artista Giulio Gebbia "Rosk" intervengono all'inaugurazione del murale dedicato all'arrivo del Giro d'Italia di ciclismo.Roma, stazione Metro B Marconi (ore 12)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la presentazione del nuovo garante dei detenuti, si prosegue con la discussione degli atti residui dalle riunioni precedenti. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10) (segue) (Rer)