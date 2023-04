Germania: governo approva progetto legge su transizione sistemi riscaldamento abitazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “bonus per il clima” del secondo tipo è del dieci percento e mira soprattutto a “costituire un incentivo per una più rapida (...) decarbonizzazione”. L'applicazione dei bonus di primo e secondo tipo verrà scaglionata nel tempo. Dal 2024, potranno beneficiare del sussidi tutti i dispositivi che hanno più di 40 anni (con una data di produzione fino al 31 dicembre 1984), dal 2025 quelli con più di 35 anni (31 dicembre 1989) e dal 2026 quelli con più di 30 anni (31 dicembre1996). Il “bonus per il clima” del terzo tipo verrà concesso in caso di avaria del sistema di riscaldamento, per esempio se quelli con più di 30 anni sono irrimediabilmente difettosi. In questo caso, nonché in quelli di sostituzione di stufe a carbone e caldaie a gasolio o gas di qualsiasi tipo, viene erogato un premio del dieci per cento in aggiunta al sostegno di base. I tre bonus sono esclusivi e non cumulabili. Vengono, infine, predisposti prestiti a rimborso agevolato per la transizione termica in modo da dilazionarne i costi nel tempo, di cui potranno usufruire tutti i cittadini. Il volume del totale necessario per finanziare tutta la serie di aiuti non è precisato, mentre è noto che a tal fine il governo federale farà ricorso al Fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). (Geb)