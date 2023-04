Brasile: porti, governo annuncia investimenti privati per 14 miliardi di euro in 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore privato in Brasile investirà un totale di 75,9 miliardi real (14 miliardi di euro) nei porti del Paese tra il 2023 e il 2026. Lo ha detto il ministro dei Porti e degli Aeroporti del Brasile, Marcio França, nel corso di un'audizione della commissione Infrastrutture del Senato. Il grosso dell'importo sarà destinato alle opere negli scali privati, per 62 miliardi di real (11,4 miliardi di euro). Il resto sarà investito in rinnovi ed estensioni contrattuali con 7,1 miliardi di real (1,3 miliardi di euro) e in nuove locazioni portuali con 6,8 miliardi di real (1,2 miliardi di euro). França ha anche affermato che una delle principali sfide del ministero per i prossimi anni sarà l'ampliamento dell'area attracchi per le grandi navi, evitando il dragaggio, e quindi proiettando i moli verso il largo in modo che le imbarcazioni possano accedere a un maggiore pescaggio. Il ministro ha anche criticato la il progetto di vendita del porto di Santos, dicendo che “il modello non ha funzionato” in Brasile, poiché l'unico porto che è stato privatizzato, quello di Vitoria (Espirito Santo), ha aumentato le sue tariffe del 1.580 per cento.(Brb)