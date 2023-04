Libia-Italia: deputato Parlamento Tobruk Aqouri contrario a modifiche al Trattato di amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk, Youssef al Aqouri, ha espresso il suo rifiuto “categorico” alla modifica della clausola sulla strada costiera tra Ras Jedir (al confine con la Tunisia) e Musaid (al confine con l’Egitto) nel Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l’Italia. Lo ha rivelato lo stesso Aqouri in un comunicato, spiegando che la proposta relativa alla modifica della clausola “viola le specifiche tecniche internazionali che sono state accuratamente stabilite per il progetto”. Inoltre, secondo il presidente della commissione per gli Affari esteri, “la vicenda non raggiunge gli obiettivi fissati dallo stesso Trattato, ovvero quello di aprire una nuova pagina nei rapporti con l’Italia”. “La strada che collega la regione orientale della Cirenaica e l’Egitto è soggetta a grave usura”, ha proseguito Aqouri, spiegando che l’attuazione del progetto secondo il piano originale “faciliterà notevolmente il movimento dei cittadini verso est, ovest e sud”. Il deputato al Parlamento libico ha invitato il governo italiano a “non prendere in considerazione la nuova proposta, che non rappresenta una visione completa ed equa dell'interesse nazionale in Libia, e ha anche invitato l'Italia a trattare in modo equo con tutte le regioni della Libia”.(Lit)