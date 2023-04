Brasile: inquadrato in video su tentato golpe 8 gennaio, si dimette ministro Dias (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di essere indicato per il ministero del terzo governo Lula, in precedenza Dias era già stato sottosegretario alla Sicurezza del secondo governo Lula e capo del coordinamento per la Sicurezza istituzionale della presidente Dilma Rousseff. Il Gsi funge da coordinamento per le attività di intelligence del governo. Spetta al Gsi monitorare le questioni a "rischio potenziale" per la stabilità istituzionale, garantire la sicurezza personale del presidente della Repubblica e prevenire le crisi. (Brb)