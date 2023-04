Canada: “Washington Post”, il Paese non raggiungerà target Nato su spesa per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada non raggiungerà mai il target di spesa per la difesa pari al due per cento del Pil stabilito dalla Nato. Lo avrebbe detto durante alcuni incontri privati il capo del governo di Ottawa, Justin Trudeau, secondo quanto si legge in uno dei documenti classificati statunitensi trapelati nel quadro della recente fuga di carte segrete del Pentagono, ottenuto dal “Washington Post”. Nel documento si fa riferimento ad una serie di “carenze” nelle Forze armate canadesi, che starebbero avendo un impatto negativo sui rapporti del Paese con gli alleati e avrebbero portato le aurorità nazionali a stabilire che sarebbe “impossibile” mantenere un adeguato grado di operatività, rispettando al contempo gli obiettivi di spesa. (Was)