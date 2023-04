Serbia: Vucic, non stiamo inviando armi o munizioni né all'Ucraina né alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non ha inviato, né invierà armi o munizioni né in Ucraina né alla Russia. Lo ha dichiarato oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ai giornalisti riuniti a Raska, aggiungendo che le munizioni serbe possono però "provenire da terzi" nel conflitto. Il capo dello Stato serbo ha quindi affermato che "non c'è un solo documento" che dimostri la fondatezza delle informazioni diffuse dalla stampa internazionale e rilanciate dai media di Belgrado, secondo cui la Serbia avrebbe venduto o intenderebbe vendere armi all'Ucraina. "Esportiamo munizioni in conformità con le regole internazionali e non seguiamo le notizie che servono solo a mettere in difficoltà la Serbia", ha sottolineato Vucic. Per quanto riguarda la situazione in Kosovo, il presidente serbo ha affermato che qualsiasi guerra "sarebbe un conflitto con la Nato, e non con Pristina". Vucic ha poi aggiunto di aspettarsi un invito da Bruxelles nei prossimi giorni per un incontro al più alto livello nell'ambito del dialogo con Pristina. Il capo dello Stato serbo ha fatto sapere che Belgrado chiederà che le elezioni in Kosovo "si svolgano solo dopo la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)" e ha chiesto al governo di esigere "una reazione immediata da parte dell'Unione Europea e delle altre istituzioni affinché Pristina smetta di violare la legge sulle targhe automobilistiche e permetta la libertà di circolazione a tutti coloro che utilizzano targhe legali e legittime della Serbia".(Seb)